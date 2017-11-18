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Общество | Завершается благоустройство территории у спорткомплекса «Зенит»

18.11.2017|14:01
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В субботу, 18 ноября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и его подчиненные провели выездное совещание, темой которого стала реконструкция спорткомплекса «Зенит».

На улице Германа Титова представители власти особое внимание уделили благоустройству территории по пути следования к стадиону, который может стать тренировочной площадкой для одной из команд-участниц Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Они убедились, что подрядная организация завершила вырубку кустарников и асфальтирование пешеходной дорожки.

«Необходимо удалить оставшиеся пеньки, провести планировку участка. Управление градостроительства и архитектуры подготовит эскиз, чтобы весной облагородить территорию, разбить клумбы», - поставил задачу градоначальник.

Основные усилия подрядной организации, которая ведет реконструкцию спорткомплекса, направлены на отделку помещений административного здания. По словам представителя компании, на объект добавлены рабочие, которые занимаются штукатуркой и шпаклеванием стен, проливкой полов. На территории, прилегающей к строению, укладывается второй слой асфальта.

«Также на следующей неделе после окончания работ по монтажу котельной состоится пробный пуск подачи тепла», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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