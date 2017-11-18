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Общество | В Пензе обсудили направления краеведческой работы с детьми

18.11.2017|16:04
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На 15-й Всероссийской научно-практической конференции «Моя малая родина» участники форума, а это педагоги, историки, литераторы, обменялись опытом в разных направлениях краеведческой работы с подрастающим поколением.

«Одна из секций посвящена краеведам Пензенской области, другая - изучению краеведения в школе, третья - изучению традиций и культуры, то есть тому, каким представляется сегодня культурное пространство Пензенской области», - рассказала директор Центра гуманитарного образования института регионального развития Пензенской области Елена Фирсова.

Один из проектов, представленных на конференции, принадлежит пензенской епархии. Это конкурс, в рамках которого школьникам предлагается провести исследования в области религиозной жизни своих предков, особенно в период гонений на церковь в 20-30-х годах прошлого века.

«Это позволит нам выявить тех героев духа, которые действительно так необходимы для нашего Отечества, показать, что эти люди были настоящими патриотами. И не столько их смерть, сколько их жизнь позволит нам научиться правильно относиться к Родине, государству и своему Отечеству», - подчеркнула доцент кафедры церковной истории Пензенской духовной семинарии Кира Аристова.

Материалы конференции лягут в основу внеклассного курса краеведения в пензенских школах.

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