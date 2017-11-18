18.11.2017 | 15:33

Пензенцы мерзнут в своих квартирах. Жильцы дома № 74а на проспекте Строителей страдают из-за того, что трубы в подвале были перемонтированы. Каждую зиму во многих квартирах становится холодно. Василий Киричок на полную открыл кран на радиаторе, но толку мало.

«У нас какая система - вот на кухне батарея нормальная, в спальне уже холоднее, в этой комнате чуть теплая», - рассказал мужчина.

Этот дом ввели в эксплуатацию в 2008 году, и поначалу новоселы на отопление не жаловались. Батареи стали остывать после того, как собственники нежилых подвальных помещений, невзирая на проектные документы, занялись перепланировкой коммуникаций.

«Переделали по своему усмотрению, как им удобно. Соответственно, давления в подаче воды нет», - пояснил местный житель Николай Шестаков.

«Не перекрыть воду, ничего... Понастроили здесь в подвалах! Врезались самовольно и в горячий, и в холодный водопроводы, канализационные стояки опустили. Я живу на восьмом этаже - вонища, невозможно в туалет зайти. Разве так можно?» - посетовал другой житель этого дома Вячеслав Бахлычев.

Жильцы заказывали три экспертизы. Специалисты выдали заключение: необходимо восстановить конструкцию системы отопления в соответствии с проектом. С этими документами люди направились к служителям Фемиды, которые их поддержали.

«Но ни одно решение судебные приставы не исполнили. Решение суда было выдано в 2014 году, но длится его исполнение по настоящее время», - подчеркнула председатель ТСЖ «Венеция+» Любовь Погорелова.

Вячеслав Бахлычев уверен, что их дом в Пензе не единственный, где из-за перепланировки коммуникаций в подвалах страдают жильцы. Военный пенсионер считает, что проблему нужно решать, внося в закон изменения.

«Убрать со всех подвалов, чердаков, первых этажей жилых домов, не предусматривающих офисы... Все это дело убрать!» - категорично высказался пензенец.