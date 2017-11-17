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Общество | В Пензе военнослужащих поздравили с Днем ракетных войск

17.11.2017|16:12
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Государственный флаг Российской Федерации и боевое знамя института на плац перед личным составом выносят лишь в самых торжественных случаях. День ракетных войск - подходящий повод.

«Во всех войнах и сражениях, которые вела русская армия, артиллерия вносила решающий вклад в победу над врагом. Славная история отечественной артиллерии написана под Полтавой, на Бородинском поле, на фронтах Русско-Японской войны, Первой мировой и Великой Отечественной войн», - отметил в своей торжественной речи начальник ПАИИ Александр Цаплюк.

Руководители всех ветвей областной и городской власти вручали отличившимся офицерам благодарности, некоторым были присвоены очередные звания. В адрес военных звучали поздравления и слова признательности.

Короткое торжество по традиции завершилось прохождением маршем.

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