17.11.2017 | 12:00

С 20 по 26 ноября в Пензе пройдут V региональные образовательные Рождественские чтения «Нравственные ценности и будущее человечества».

«Рождественские чтения – это важный церковно-общественный форум, на котором ежегодно подводятся итоги работы в сфере развития образования. Чтения предоставляют возможность широкого обсуждения актуальных вопросов духовной и общественной жизни. Проведение этого мероприятия стало традиционным для Пензенской области», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

К участию в чтениях приглашаются ученые, преподаватели, педагоги, священнослужители, врачи, работники культуры, образования, здравоохранения, представители иных государственных и общественных учреждений и институтов.

Во время проведения форума на 14 рабочих площадках состоятся заседания 16 секций. На них будут обсуждаться разнообразные темы: от русской классической литературы до проблемы экологии, от нравственных ориентиров до миссии церкви в местах лишения свободы.

На форуме выступят более 120 докладчиков. 26 ноября состоится пленарное заседание, на котором будут подведены итоги работы чтений.