17.11.2017 | 14:53

ООО «Альфа Пенза» нарушило законодательство при оплате труда по ученическому договору с 20-летним жителем Нижегородской области.

Договор заключался с целью приобретения молодым человеком навыков и опыта работы в должности продавца-кассира. При этом ученику должны были перечислять стипендию на его расчетный счет.

Однако деньги за июль нижегородец так и не получил. Организация сослалась на то, что он не указал необходимые реквизиты. Между тем о необходимости направления данных ученика не известили.

«В адрес директора организации было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Ученику в полном объеме перечислены денежные средства, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.