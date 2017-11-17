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Общество | РЖД возобновили продажу билетов в плацкартные вагоны

17.11.2017|15:05
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С 17 ноября возобновлена продажа билетов в плацкартные вагоны, и пензенцы начали выстраиваться в очередь у касс на вокзале. Билеты можно приобрести за 60 суток до запланированной даты, то есть до начала 2018 года.

Работники вокзала станции Пенза-I к наплыву посетителей оказались готовы. Открыты все окна, в зоне самообслуживания сотрудники помогают клиентам оформить электронный проездной документ через терминал.

«Я давно уже подходила сюда, сказали, что с 17 ноября будут билеты на плацкарт», - рассказала пензячка.

«Я в понедельник сюда приходила - не продавались. Потом мама посмотрела на сайте, там было указано, что с 17 ноября будут продавать», - отметила еще одна горожанка.

Начало ноября пугало клиентов железной дороги неопределенностью - третьего числа продажа проездных документов в вагоны экономкласса временно приостановилась из-за того, что не было принято решение по тарифам на пассажирские перевозки.

«Цены на плацкартные и общие вагоны с сидячими местами регулируются государством», - пояснил заместитель начальника Куйбышевского филиала АО «ФПК» Руслан Вильданов.

Стоимость проездных документов на следующий год для пассажиров плацкартных и общих вагонов осталась на уровне 2017 года.

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