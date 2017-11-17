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Общество | Прощание с полковником полиции В. Козловым состоится 18 ноября

17.11.2017|15:43
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В субботу, 18 ноября, состоится прощание с начальником экспертно-криминалистического центра УМВД России по Пензенской области Вячеславом Козловым.

Полковник полиции скоропостижно скончался в четверг, 16 ноября, на 49-м году жизни.

Вячеслав Козлов служил в органах внутренних дел с 1992 года. Экспертно-криминалистический центр возглавлял на протяжении последних семи лет.

Прощание пройдет в Центре народного художественного творчества Пензенского района (ул. Терновского, 127) с 12:00 до 13:00, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

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Гость|17.11.2017 17:04|

Опять тромб? Прям поветрие ..

Гость|17.11.2017 17:10|

Что-то много людей стало от тромбов помирать. Эпидемия?

Гость|17.11.2017 17:17|

и чё?

Гость|17.11.2017 17:22|

не пишите гадости. нормальным мужиком был

Гость|17.11.2017 17:24|

пусть земля будет пухом. Семье соболезнование. Настоящим полковником был.

Имя: Гость
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