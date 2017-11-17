17.11.2017 | 15:43

В субботу, 18 ноября, состоится прощание с начальником экспертно-криминалистического центра УМВД России по Пензенской области Вячеславом Козловым.

Полковник полиции скоропостижно скончался в четверг, 16 ноября, на 49-м году жизни.

Вячеслав Козлов служил в органах внутренних дел с 1992 года. Экспертно-криминалистический центр возглавлял на протяжении последних семи лет.

Прощание пройдет в Центре народного художественного творчества Пензенского района (ул. Терновского, 127) с 12:00 до 13:00, сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.