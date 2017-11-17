Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|17 ноя 2017|09:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.70  |  $  59.99
 

Общество | На улице Урицкого появился крытый торговый комплекс павильонов

17.11.2017|09:35
Печать

В Пензе, на улице Урицкого, 105, после реконструкции открылась сезонная ярмарка непродовольственной группы товаров. Она начала работать в среду, 15 ноября.

Вместо палаток здесь возвели крытый торговый комплекс павильонов, где свою продукцию могут реализовывать 85 представителей малого бизнеса. Проходы для покупателей вымощены плиткой, появились примерочные и буфет.

На ярмарке продается женская и мужская одежда, обувь, текстильная продукция, чулочно-носочные изделия и др.

«Оптово-розничная сезонная ярмарка работает с 8:00 до 18:00 без выходных», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

9 октября на заседании в областном правительстве губернатор Иван Белозерцев поручал проверить рынок рядом с Бакунинским мостом, так как поступает много жалоб. Глава региона потребовал разобраться, на каких условиях там реализуют продукцию, что это за продукция и каково ее качество.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!