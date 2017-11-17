17.11.2017 | 09:35

В Пензе, на улице Урицкого, 105, после реконструкции открылась сезонная ярмарка непродовольственной группы товаров. Она начала работать в среду, 15 ноября.

Вместо палаток здесь возвели крытый торговый комплекс павильонов, где свою продукцию могут реализовывать 85 представителей малого бизнеса. Проходы для покупателей вымощены плиткой, появились примерочные и буфет.

На ярмарке продается женская и мужская одежда, обувь, текстильная продукция, чулочно-носочные изделия и др.

«Оптово-розничная сезонная ярмарка работает с 8:00 до 18:00 без выходных», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.

9 октября на заседании в областном правительстве губернатор Иван Белозерцев поручал проверить рынок рядом с Бакунинским мостом, так как поступает много жалоб. Глава региона потребовал разобраться, на каких условиях там реализуют продукцию, что это за продукция и каково ее качество.