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Общество | Мэрия заплатит пензенцу более 90 000 рублей за искалеченную в яме машину

17.11.2017|11:29
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Во вторник, 14 ноября, вступило в силу решение суда, которым удовлетворены требования жителя Пензы к администрации города о взыскании ущерба, причиненного ДТП.

Утром 27 мая 2016 года мужчина ехал на автомобиле Mazda на работу со скоростью 50-60 км/час. За поворотом у универсама № 173 на проспекте Победы он заметил на дороге выбоину. Возможности объехать ее не было, затормозить водитель не успел, и автомобиль попал в яму. На переднем левом колесе оказалась повреждена резина, заднее колесо спустило.

При осмотре выяснилось, что выбоина представляла собой значительный участок, на котором отсутствовал асфальт. Ни предупреждающих знаков, ни ограждения не было, а размеры ямы превышали максимально допустимые.

Горожанин просил суд взыскать с администрации стоимость ремонта и другие расходы.

Представитель мэрии возражал против иска. Он пояснил, что участок дороги между универсамом № 173 (проспект Победы, 124) и домом № 7а на улице Рахманинова не является частью городского имущества, поэтому муниципалитет не несет ответственности за него и не имеет средств на его содержание.

Тем не менее, суд удовлетворил требования пензенца.

Установлено, что участок дороги, на котором произошло ДТП, не зарегистрирован в качестве недвижимого имущества и фактически является бесхозным. Поскольку он находится в ведении администрации г. Пензы, то именно орган местного самоуправления обязан обеспечивать соответствие автодорог на своей территории принятым стандартам безопасности, организовывать мероприятия по их ремонту и содержанию, а также контролировать их исполнение.

Суд взыскал с администрации Пензы за счет средств городского бюджета в пользу автовладельца стоимость восстановительного ремонта (75 643 рублей), расходы на проведение экспертизы (6 000 рублей) и судебные издержки (более 9 000 рублей).

«Не согласившись с решением суда, представитель ответчика подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам оставила ее без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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Гость|17.11.2017 12:05|

penzainform.ru писал(a):

Мэрия заплатит пензенцу более 90 000 рублей за искалеченную в яме машину
За искалеченную??? Вы что там употребляете?

Гость|17.11.2017 12:11|

Ребята у кого искалечена машина, подавайте в суд!

Гость|17.11.2017 12:12|

Молодец чувак все бы так! юрист наверно на работу ехал)))

Гость|17.11.2017 12:14|

если есть такая судебная практика, значит по его стопам может любой пойти главное не ленится и не быть терпилой!!

Гость|17.11.2017 12:20|

Судья, прокурор,чиновник?

Кому живётся весело,во льгот но Руси?

Придёт с улицы, так у него и иск не примут!

Гость|17.11.2017 12:21|

Полтора года дело рассматривали...

Гость|17.11.2017 12:24|

За спущенную резину, ну там диски 75 тыс?

Это- не Мазда,это -эксклюзивная Мазда кого-то!

Гость|17.11.2017 12:52|

чем больше таких исков - тем лучше будут дороги!

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