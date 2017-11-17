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Общество | Из-за долгов коммерческой организации не могут починить крышу дома на Попова

17.11.2017|14:30
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Собственники коммерческих помещений на первом этаже дома № 18 на улице Попова задолжали более ста тысяч рублей за капитальный ремонт. Из-за этого жильцы не могут заменить прохудившуюся кровлю.

«Мы пытались что-то сделать через капремонт, но у нас не получилось. Первый этаж занимает жилой фонд, и у них очень большие долги по капремонту», - рассказала местная жительница.

О насущных проблемах пятиэтажки активные жильцы рассказали начальнику Госжилстройтехинспекции Пензенской области. Инна Левченко провела прием граждан в управляющей компании «Западная».

«Претензионную работу с должниками у нас ведет управляющая компания. Программе в ноябре исполнится три года - три года у нас срок исковой давности и, если вы еще не обратились с претензиями, вам нужно успеть», - пояснила начальник Госжилстройтехинспекции Пензенской области Инна Левченко.

В Пензе это не единичный случай, когда собственники нежилых помещений отказываются платить как за капитальный ремонт, так и за текущее содержание общего имущества. В апреле 2016-го на Проспекте Победы разразился скандал между управляющей компанией и руководством детской поликлиники, которая занимает часть первого этажа в доме.

«Человек хочет, чтобы я без денег ремонтировал этот дом. Они обязаны платить за содержание общего имущества», - рассказал тогда генеральный директор ООО «Пензенская управляющая компания» Сергей Бурмистров.

Теперь и на Попова, 18, из-за должников жильцы никак не дождутся ремонта крыши. Люди даже согласны оплатить часть расходов, лишь бы избавиться от потеков на потолках.

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