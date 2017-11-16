16.11.2017 | 12:37

У одной из хозяйственных построек Оборонительного вала, расположенной на закрытой территории на улице Белинского, стали заметны явные признаки разрушения. Зияющие дыры пытались прикрыть, но разве такое спрячешь?

Юные художники часто изображают на своих картинах достопримечательности областного центра. Работы начинающих творцов выставляют на всеобщее обозрение. Дети рисуют здания, памятники, пейзажи, приукрашивая детали, если что-то в реальности не радует глаз. Вряд ли эта поврежденная стена попадет на картины - она совсем не сочетается с остатками древнего оборонительного вала крепости Пензы, звонницей и памятником Первопоселенцу.

«Мы-то творческие люди, но прежде чем подавать какую-то идею, нам нужно просмотреть это место, в историю вникнуть, о будущем подумать, а потом уже идеи свои выражать. Вот вы спросили, и я сразу начала рассматривать его - что тут не так, что можно было бы поправить», - осторожно высказалась представитель художественной школы Светлана Николаевна.

«Однозначно, стена безобразная, а старые деревья только уродуют вид. На мой взгляд, надо заменить растения на какие-то другие, может быть, на живую изгородь. Необязательно делать деревянный вал, сейчас есть много декоративной зелени», - предложила Лариса Константиновна, коллега Светланы Николаевны.

Совсем рядом с полуразрушенной стеной расположена остановка. Если тяжелые блоки вылетят и скатятся, то вполне могут снести павильон, а ожидающих транспорта там всегда много.

В будущем крепостной вал ожидает реконструкция, информация о которой была размещена на сайте администрации Пензы, где шла речь о проектных документах. Когда приступят к работам, и будут ли при этом отремонтированы старые хозпостройки на улице Белинского - неизвестно.