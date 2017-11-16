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Общество | В Заречном в очередной раз пройдет обмен вещами - «Дармарка»

16.11.2017|15:51
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В субботу, 18 ноября, в Заречном снова пройдет традиционная бесплатная ярмарка «Дармарка». Любой желающий сможет безвозмездно взять необходимые вещи или отдать ненужные.

Мероприятие уже не в первый раз проводит общественная организация многодетных семей «Ма-Мы». В этом году бесплатная ярмарка ждет горожан с 10:00 до 15:00 в ФОКе «Лесной» и в центре «Лад».

На «Дармарку» зареченцы приносят не только одежду, но и предметы домашнего обихода: посуду, постельное белье, одеяла и другие вещи.

«Организаторы просят по возможности приносить в «Лесной» одежду для детей от рождения до школьного возраста, а в центр «Лад» - одежду и иные вещи для взрослых. Ответы на интересующие вопросы можно получить в организации «Ма-Мы» по телефону 30-43-17», - сообщает портал «Заречье сегодня».

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Гость|16.11.2017 16:53|

Там опасно вообще что либо проводить, подумайте сто раз.

Гость|16.11.2017 17:11|

Гость писал(a):

Там опасно вообще что либо проводить, подумайте сто раз
ну такого дебила как ты там не будет - по этому всё безопасно!

Имя: Гость
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