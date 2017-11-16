16.11.2017 | 09:32

В среду, 15 ноября, на видеоконференции с главами районов губернатор Иван Белозерцев акцентировал внимание на усилении профилактики правонарушений в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

В регионе действуют 179 народных дружин, в которых в общей сложности состоит 2 843 человека. При участии членов ДНД было пресечено 2 665 административных правонарушений и выявлено 34 преступления.

По итогам 10 месяцев текущего года уровень преступности на 100 тысяч населения в регионе по-прежнему остается одним из самых низких как в Приволжском федеральном округе, так и в целом по России.

Тем не менее Иван Белозерцев нацелил руководителей органов местного самоуправление на повышение бдительности и постоянную совместную работу с силовиками и общественностью.

«В преддверии новогодних праздников необходимо усилить меры профилактики правонарушений. Народ начинает готовиться к праздникам задолго до их наступления, закупает алкоголь, кто-то хочет на этом подзаработать, поставляет некачественный товар. И мы помним истории с гибелью людей. Все усилия должны быть направлены на профилактику правонарушений, обеспечение безопасности наших граждан», - резюмировал Иван Белозерцев.