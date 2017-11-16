С понедельника, 20 ноября, изменится схема движения автобусного маршрута № 68 «Тепличный комбинат - Арбековская застава». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
«Автобусы от остановки «Ул. Воронова» будут следовать по следующей схеме: «Завод точных приборов» - «Ул. Окружная» - «Маг. «Пригородный» (Горводоканал)» – «Ул. Совхозная» - «Тепличный комбинат» и далее в обратном направлении», - уточнили в мэрии.
С 15 мая городской маршрут № 68 начал обслуживаться 20 автобусами большой вместимости. С того же дня изменилась схема его движения: конечными остановками стали «Тепличный комбинат» и «Арбековская застава».
penzainform.ru писал(a):Это, что за сказки!?Ну 11-12 максимум,и то не всегда.Скорее Ленин в Мавзолее очнётся,чем Дилижанс выпустит все автобусы которые должны там быть на маршруте.