16.11.2017 | 17:58

С понедельника, 20 ноября, изменится схема движения автобусного маршрута № 68 «Тепличный комбинат - Арбековская застава». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

«Автобусы от остановки «Ул. Воронова» будут следовать по следующей схеме: «Завод точных приборов» - «Ул. Окружная» - «Маг. «Пригородный» (Горводоканал)» – «Ул. Совхозная» - «Тепличный комбинат» и далее в обратном направлении», - уточнили в мэрии.

С 15 мая городской маршрут № 68 начал обслуживаться 20 автобусами большой вместимости. С того же дня изменилась схема его движения: конечными остановками стали «Тепличный комбинат» и «Арбековская застава».