16.11.2017 | 11:46

В Пензенской области квоту на привлечение и использование в трудовой деятельности иностранных граждан в 2018 году увеличат на 175 человек.

Шесть местных работодателей подали дополнительные заявки на привлечение 256 мигрантов. Вопрос рассмотрели на межведомственной комиссии в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии.

«По итогам встречи сформировано предложение по корректировке квоты в 2018 году в сторону увеличения – на 175 иностранных работников», - сообщили в пресс-службе ведомства. Данное предложение должно получить одобрение в Минтруда России.

Ранее для Пензенской области была определена потребность в привлечении 357 иностранных работников в 2018 году. Теперь их количество будет равняться 532.

На 2017 год была утверждена квота на 465 мигрантов.