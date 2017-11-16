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Общество | В 2018 году в Пензенской области трудоустроят 532 мигранта

16.11.2017|11:46
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В Пензенской области квоту на привлечение и использование в трудовой деятельности иностранных граждан в 2018 году увеличат на 175 человек.

Шесть местных работодателей подали дополнительные заявки на привлечение 256 мигрантов. Вопрос рассмотрели на межведомственной комиссии в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии.

«По итогам встречи сформировано предложение по корректировке квоты в 2018 году в сторону увеличения – на 175 иностранных работников», - сообщили в пресс-службе ведомства. Данное предложение должно получить одобрение в Минтруда России.

Ранее для Пензенской области была определена потребность в привлечении 357 иностранных работников в 2018 году. Теперь их количество будет равняться 532.

На 2017 год была утверждена квота на 465 мигрантов.

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Гость|16.11.2017 11:58|

penzainform.ru писал(a):

Ранее для Пензенской области была определена потребность в привлечении 357 иностранных работников в 2018 году. Теперь их количество будет равняться 532

Местным где работу искать? Это минус 532 рабочих мест для коренных.

Гость|16.11.2017 12:06|

Трудоустройте россиян, сидят сытые рожи, отчеты-циферки штампуют

Гость|16.11.2017 12:37|

Это значит, что 532 местных жителя работу не получат.

Имя: Гость
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