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Общество | Пензенцы заняли призовые места на робототехническом фестивале

16.11.2017|15:18
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На международном робототехническом фестивале «РобоФинист» в Санкт-Петербурге на выполнение заданий практической олимпиады было отведено лишь 4 часа, однако Петру Бардину хватило этого времени, чтобы отличиться и занять первое место.

«Задачи были довольно непростые, с какими-то «подковырками», так скажем, где надо было как следует подумать, понять, как их реализовать. Надо было сделать различных роботов, которые выполняли бы определенные задания», - рассказал Петр.

На «РобоФинист» Петр ездил вместе со свой младшей сестрой Лизой. Они представили совместный проект - мобильную игру-квест «СССР: Собери Свою Собственную Россию». По своей сути она чем-то похожа на поиск покемонов, только куда полезнее для собственного развития и безопаснее для жизни.

«Цель нашей игры такая, чтобы подростки начали изучать историю нашего города и страны», - отметила Елизавета Бардина.

«У вас есть карта с указанием памятников и достопримечательностей, которые вы можете посетить. Вам надо прийти туда, затем вы должны сфотографировать памятник с определенного ракурса, ответить на несколько вопросов, после чего объект считается захваченным. Баллы за него добавляются в ваш профиль, и он присоединяется к вашей собственной России», - объяснил принцип игры Петр.

С этим проектом Лиза и Петя Бардины заняли второе место.

Также в Санкт-Петербурге по достоинству оценили идею пензенских ребят обменивать полученные во время игры баллы на бесплатные экскурсионные билеты. Министерство культуры Северной столицы готово поддержать такие начинания.

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