16.11.2017 | 08:57

Многие иностранные граждане, желающие легально пребывать на территории Российской Федерации, сталкиваются с трудностями при оформлении документов. Почетный адвокат России Сергей Нестеров, специалист по миграционному законодательству, разъяснил порядок действий в такой ситуации и ответил на самые актуальные вопросы в этой области.

- Как иностранному гражданину первые три месяца легально находиться на территории РФ?

Иностранный гражданин при пересечении границы получает миграционную карту. В течение семи рабочих дней он обязан уведомить управление по вопросам миграции УМВД о своем прибытии.

- Каковы следующие шаги, которые совершает мигрант?

Иностранный гражданин решает для себя, на каком основании он планирует находиться на территории РФ. Это может быть: оформление патента (разрешения на работу), разрешение на временное проживание, оформление свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

- На какое время может быть оформлен патент? Какой пакет документов необходим для его оформления?

Порядок осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами регулируется Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 2014 г. № 357-ФЗ.

Необходимо предоставить следующие документы:

- заявление о выдаче патента;

- документ, удостоверяющий личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;

- миграционная карта;

- договор (полис) добровольного медицинского страхования либо договор о предоставлении платных медицинских услуг, заключенный с медицинской организацией, находящейся в субъекте Российской Федерации;

- документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);

- документ, подтверждающий знание русского языка;

- документы о постановке на учет по месту пребывания.

- В чем особенность участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом?

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом» соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка, истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой нисходящей линии.

Участник Государственной программы имеет право выбирать территорию вселения в субъектах РФ, утвердивших региональные программы переселения.

Решение об участии в Государственной программе принимается соотечественником добровольно на основе осознанного выбора им места проживания, работы и (или) учебы и реализации своих потенциальных трудовых, образовательных, творческих и иных возможностей на территории Российской Федерации.

Соотечественнику, ставшему участником Государственной программы, выдается свидетельство установленного Правительством Российской Федерации образца сроком на три года. Оно может быть получено как за пределами страны, так и на территории России.

- Какие документы необходимо подать иностранному гражданину, прибывшему на территорию РФ, чтобы стать участником Государственной программы?

При подаче заявления об участии в госпрограмме в соответствующий территориальный орган ФМС России соотечественник, проживающий в Российской Федерации, представляет:

- копии документов, удостоверяющих его личность и личность членов его семьи, включенных в заявление (с оригиналами);

- копии документов о семейном положении (с оригиналами);

- копии документов об образовании, о профессиональной подготовке, о стаже трудовой деятельности, наличии ученого звания и степени, а также сведения, характеризующие личность соотечественника, проживающего за рубежом, и членов его семьи, его профессиональные навыки и умения (если такие документы имеются).

Кроме того, представляются также копии документов, подтверждающих его право на постоянное или временное проживание на территории России.

- Как иностранному гражданину получить разрешение на временное проживание?

Разрешение на временное проживание - это подтверждение права иностранного гражданина временно проживать в Российской Федерации до получения вида на жительство, оформленное как отметка в документе, удостоверяющем личность, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину в пределах квоты, утвержденной Правительством РФ. Квота утверждается ежегодно для каждого субъекта страны. Есть категория граждан, которые могут получить разрешение без учета квоты.

- Какие документы необходимо представить для получения разрешения на временное проживание?

Порядок выдачи разрешения на временное проживание установлен федеральным законом и Административным регламентом предоставления ФМС государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание, утвержденным приказом ФМС России от 22 апреля 2013 г. № 214.

Для получения разрешения иностранный гражданин подает в территориальный орган ФМС России по месту предполагаемого проживания либо в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации в государстве своего проживания:

- заявление о выдаче разрешения на временное проживание в двух экземплярах;

- личные фотографии;

- документ, удостоверяющий личность;

- документ, подтверждающий отсутствие судимости у заявителя;

- документ, подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);

- документ, подтверждающий владение русским языком.

- Где можно оформить иностранному гражданину данный пакет документов, чтобы в дальнейшем пребывать на территории РФ как законопослушному гражданину?

Иностранный гражданин может собрать данный пакет документов самостоятельно, может обратиться в бланк-сервисы, специализирующиеся на оформлении таких пакетов, либо в Филиал по Пензенской области ФГУП «ПВС» МВД России.