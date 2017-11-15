15.11.2017 | 14:34

Суд оштрафовал жительницу Заречного, отказавшуюся предоставить отпечатки пальцев.

Женщина, обвиняемая в совершении уголовного преступления, отказалась выполнить требование сотрудника полиции пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию.

В судебном заседании она воспользовалась правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, в которой говорится: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом».

Однако законодательство предусматривает обязательную дактилоскопическую регистрацию граждан, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления.

В итоге суд признал зареченку виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

«Постановление суда в законную силу не вступило», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.