Суд оштрафовал жительницу Заречного, отказавшуюся предоставить отпечатки пальцев.
Женщина, обвиняемая в совершении уголовного преступления, отказалась выполнить требование сотрудника полиции пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию.
В судебном заседании она воспользовалась правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, в которой говорится: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом».
Однако законодательство предусматривает обязательную дактилоскопическую регистрацию граждан, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления.
В итоге суд признал зареченку виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.
«Постановление суда в законную силу не вступило», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.