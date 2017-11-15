15.11.2017 | 17:15

Сотрудники управления федеральной службы исполнения наказаний организовали выставку уникальных работ заключенных. Оказалось, в пензенских тюрьмах отбывают наказание творческие люди. Шкатулки, нарды, шахматы, мангал, даже картины и иконы - все это дело рук заключенных.

«Нам приятно, когда человек чем-то занимается. Если человек занят определенной работой, творчеством, то он погружается в дело с головой и отбывает свое наказание спокойно, что нам и нужно», - отметил заместитель начальника УФСИН по Пензенской области Александр Коробов.

Александра Минавнина - инженер отдела по трудовой занятости, но на выставке она тоже представила свои необычные картины.

«Если взять работу «Большой синий ара» - это бисер, а «Розы» - алмазная мозаика. Работа, конечно, тяжелая - в том плане, что бисер мелкий», - рассказала Александра Минавнина.

Если у Александры не так много свободного времени, то у заключенных его предостаточно. Свои работы они создают месяцами, но ожидание стоит того, ведь впоследствии рождаются настоящие произведения искусства.

«Представляю вам макет парусника «Трехмачтовый корабль». Работа индивидуальная, творческая, изготовлена руками осужденных седьмой колонии», - подчеркнул начальник отдела по трудовой занятости спецконтингента УФСИН России по области Хамзя Янгуразов.

Экспонаты из закрытых учреждений будут доступны для ознакомления в Пензенском музее народного творчества около месяца.