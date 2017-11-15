15.11.2017 | 12:51

Пензенский драматический театр имени А. В. Луначарского предлагает маленьким жителям Сурского края поздравить Деда Мороза с днем рождения, который отмечается в субботу, 18 ноября.

Как и раньше, дети смогут лично поздравить его по телефону - пожелать всего хорошего, рассказать стишок или спеть песенку. А поскольку Дедушка больше всего на свете любит дарить подарки, то каждый, кто дозвонится, получит пригласительный билет на новогоднее представление у елки и на волшебную сказку «Белоснежка», которые пройдут в драмтеатре с 23 декабря по 8 января.

В прошлом году приглашения на елку достались более чем тридцати маленьким жителям Пензы, которые смогли дозвониться до Дедушки.

«Позвонить Деду Морозу и поздравить его с днем рождения можно будет в субботу, 18 ноября, строго с 16:00 до 17:00 по телефону 56-47-04 (код Пензы - 8412). Следует иметь в виду: звонки принимаются только от детей», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.