15.11.2017 | 11:31

В Пензенской области стартовала профилактическая операция «Новый год», главная цель которой - обеспечение пожарной безопасности в местах проведения новогодних и рождественских праздников.

Акция будет продолжаться вплоть до 12 января 2018 года. За это время пройдут рейды и профилактические осмотры культурных, социальных и спортивных объектов, на которых организуют праздничные мероприятия.

В рейдах будут участвовать сотрудники нескольких ведомств: полицейские, спасатели, представители Роспотребнадзора и органов местного самоуправления. Они проверят и места торговли пиротехническими изделиями.

«При проведении новогодних мероприятий будет организовано дежурство спасателей», - также отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.