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Общество | В Пензенской области обезопасят места проведения новогодних праздников

15.11.2017|11:31
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В Пензенской области стартовала профилактическая операция «Новый год», главная цель которой - обеспечение пожарной безопасности в местах проведения новогодних и рождественских праздников.

Акция будет продолжаться вплоть до 12 января 2018 года. За это время пройдут рейды и профилактические осмотры культурных, социальных и спортивных объектов, на которых организуют праздничные мероприятия.

В рейдах будут участвовать сотрудники нескольких ведомств: полицейские, спасатели, представители Роспотребнадзора и органов местного самоуправления. Они проверят и места торговли пиротехническими изделиями.

«При проведении новогодних мероприятий будет организовано дежурство спасателей», - также отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|15.11.2017 11:57|

не, не обеспечить вам безопасность - мест много, а огнетушитель один изображен - на всех не хватит.

Гость|15.11.2017 12:10|

зато один на всех, и все за одного !!!)

Имя: Гость
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