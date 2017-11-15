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Общество | В Пензе в Троицком женском монастыре откроется церковная лавка

15.11.2017|15:36
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В конце ноября в Пензе в Троицком женском монастыре, расположенном на улице Кирова, 25, откроется церковная лавка, которая разместится в отдельном здании.

На первом этаже предполагается записывать требы и распространять свечи. Там же устроят витрины с иконами и утварью.

На втором этаже можно будет купить книги, церковное облачение и ткани.

В «Монастырской трапезе», расположенной на цокольном этаже, всем желающим предложат обеды и выпечку.

«Вход в здание будет возможен как с монастырской территории, так и с улицы Кирова», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.

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Гость|15.11.2017 16:19|

penzainform.ru писал(a):

На первом этаже предполагается записывать требы и распространять свечи. Там же устроят витрины с иконами и утварью.

На втором этаже можно будет купить книги, церковное облачение и ткани.

и все это без отчисления налогов - красота...

Гость|15.11.2017 16:22|

penzainform.ru писал(a):

На втором этаже можно будет купить ..., церковное облачение
это теперь каждый желающий может в жреца облачится и пойти лохов разводить?

Гость|15.11.2017 16:23|

Лавка, но без отчетности и без налогов. Жулики владельцы лавки.

Гость|15.11.2017 16:28|

Налоги непомешали бы городчкому бюджету

Гость|15.11.2017 16:30|

А квота на инвалидов какова у РПЦ?

Гость|15.11.2017 16:33|

А книга жалоб там будет?

Гость|15.11.2017 16:36|

Гость писал(a):

А книга жалоб там будет?
нет! тока подношений.

Гость|15.11.2017 16:37|

penzainform.ru писал(a):

на улице Кирова, 25, откроется церковная лавка
Чего уж так скромно - открывайте торговый центр.

Гость|15.11.2017 16:38|

Гость писал(a):

Чего уж так скромно - открывайте торговый центр.
ТЦ "Лошан"?

Гость|15.11.2017 16:39|

Гость писал(a):

А книга жалоб там будет?

нет! тока подношений.

А если перед иконкой помолюсь, а желание не исполнится?

Гость|15.11.2017 16:45|

penzainform.ru писал(a):

На втором этаже можно будет купить книги, церковное облачение и ткани.
Чек дадут? Товар можно будет вернуть? Закон о защите прав потребителей работает?

Гость|15.11.2017 16:48|

Гость писал(a):

А если перед иконкой помолюсь, а желание не исполнится?
свои желания санта-клаусу загадывайте, а здесь токма после смерти райские кущи обещаны.

претензии с того свету были? - нет! так, что не надо нам тут, здесь тень на плетень наводить.

и, вообще, за оставленные в гардеробе вещи администрация ответственности не несет.

Гость|15.11.2017 16:49|

>>Чек дадут? Товар можно будет вернуть? Закон о защите прав потребителей работает?

Бог простит. Иди с миром.

Гость|15.11.2017 16:51|

Гость писал(a):

Гость|15.11.2017 16:37|

penzainform.ru писал(a):

на улице Кирова, 25, откроется церковная лавка

Чего уж так скромно - открывайте торговый центр.

Ты уже давно опоздал, у попов давно уже развита сетеваые лавки, торговля процветает, конкурентов нет.

Гость|15.11.2017 16:53|

B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/smokeout

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