15.11.2017 | 15:36

В конце ноября в Пензе в Троицком женском монастыре, расположенном на улице Кирова, 25, откроется церковная лавка, которая разместится в отдельном здании.

На первом этаже предполагается записывать требы и распространять свечи. Там же устроят витрины с иконами и утварью.

На втором этаже можно будет купить книги, церковное облачение и ткани.

В «Монастырской трапезе», расположенной на цокольном этаже, всем желающим предложат обеды и выпечку.

«Вход в здание будет возможен как с монастырской территории, так и с улицы Кирова», - сообщили в пресс-службе Пензенской епархии.