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Общество | В Пензе открылась детская лаборатория программирования «Алгоритмика»

15.11.2017|12:21
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В Пензе начала работать лаборатория программирования для детей «Алгоритмика». В воскресенье, 19 ноября, ребята могут посетить бесплатные пробные уроки перед стартом занятий регулярных групп.

«Алгоритмика» - это международная лаборатория программирования для детей от 7 до 12 лет. На занятиях они изучают основы профессии будущего: работу с алгоритмами, учебный язык программирования Scratch, осваивают проектный подход и пишут собственные онлайн-игры и мультфильмы.

Курс занятий разрабатывается методистами в головном офисе компании в Москве. Новые знания закрепляются работой в онлайн-платформе, которая​ умеет подстраиваться под способности каждого ребенка.

Чтобы дети и их родители могли больше узнать об особенностях занятий, получить тестовый доступ к онлайн-платформе и познакомиться с преподавателями, «Алгоритмика» проведет несколько бесплатных пробных уроков. Ближайший пройдет 19 ноября в гостинице «Старый город» на Московской, 8.

Для участия в уроке необходимо зарегистрироваться на сайте penza.algoritmika.org или позвонить по телефону 8-902-082-01-01. Количество мест на пробном занятии ограниченно.

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Гость|15.11.2017 12:48|

penzainform.ru писал(a):

бесплатные пробные уроки
дальше можно не читать...

Гость|15.11.2017 12:54|

Мы были на пробном уроке в Арбеково, очень понравился преподаватель и подход, но по времени не подошло. Будем ждать других групп.

Гость|15.11.2017 12:54|

Обучаться программированию в 7-10 лет рановато

Гость|15.11.2017 13:02|

а где надпись "на правах рекламы"?

Гость|15.11.2017 13:04|

Сколько занятие длится? Сколько потом стоить будет?

Гость|15.11.2017 13:06|

Гость писал(a):

а где надпись "на правах рекламы"?
так ты уже написал(а))

Гость|15.11.2017 13:06|

Гость писал(a):

Обучаться программированию в 7-10 лет рановато
Scratch - как раз для такого возраста. В книжных магазинах отличные самоучители, красочные и доступные для детей. Проверено )

Гость|15.11.2017 13:10|

судя по тому, как что с мире происходит, программистом обязан быть уже каждый. все зависит от цены кружка

Гость|15.11.2017 13:11|

Гость писал(a):

Обучаться программированию в 7-10 лет рановато
cогласен, нужно ли лепить из детей супергениев- программистов так рано....или дать им нормальное развитие с играми во дворе ?

Гость|15.11.2017 13:21|

Преподаватели архитектор и учитель русского, как они будут учить детей если у них нет базы в разработке ПО? Они только поломают мышление, которое потом будет очень тяжело перестроить.

Гость|15.11.2017 13:22|

Если ребенок целыми днями играет в компьютер, то он во двор играть скорее всего не пойдет. А вот переключить его с бесполезной игры на создание игр - чем плохо?

Гость|15.11.2017 13:28|

Полезно, лучше чем на улице шлондать. Но мой ребенок по возрасту не подходит))

Гость|15.11.2017 13:32|

Дело хорошее. Будет навык, потом легче будет учиться, если выберет работу программиста. Да и без куска хлеба не останется - профессия очень хорошо оплачивается и востребована в мире.

Гость|15.11.2017 13:54|

Московская, 8 - это постоянное место для занятий?

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