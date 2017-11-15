15.11.2017 | 12:21

В Пензе начала работать лаборатория программирования для детей «Алгоритмика». В воскресенье, 19 ноября, ребята могут посетить бесплатные пробные уроки перед стартом занятий регулярных групп.

«Алгоритмика» - это международная лаборатория программирования для детей от 7 до 12 лет. На занятиях они изучают основы профессии будущего: работу с алгоритмами, учебный язык программирования Scratch, осваивают проектный подход и пишут собственные онлайн-игры и мультфильмы.

Курс занятий разрабатывается методистами в головном офисе компании в Москве. Новые знания закрепляются работой в онлайн-платформе, которая​ умеет подстраиваться под способности каждого ребенка.

Чтобы дети и их родители могли больше узнать об особенностях занятий, получить тестовый доступ к онлайн-платформе и познакомиться с преподавателями, «Алгоритмика» проведет несколько бесплатных пробных уроков. Ближайший пройдет 19 ноября в гостинице «Старый город» на Московской, 8.

Для участия в уроке необходимо зарегистрироваться на сайте penza.algoritmika.org или позвонить по телефону 8-902-082-01-01. Количество мест на пробном занятии ограниченно.