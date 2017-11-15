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Общество | В Нижнеломовском детском доме завершился турнир по бочче

15.11.2017|12:47
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13 ноября в рамках второго этапа всероссийского проекта благотворительного фонда «Новая жизнь» и ПАО «МегаФон» «Спорт открывает горизонты» состоялся второй турнир выездной серии по бочче - паралимпийскому виду спорта.

Очень символичным является то, что проведение турнира совпало с Международным днем сирот и Днем доброты.

Соревнования проходили в Нижнеломовском детском доме. Кроме его воспитанников в турнире приняли участие представители спортивно-адаптивной школы г. Пензы.

Состязавшиеся разделились на две группы: оpen-класс и класс, объединяющий спортсменов БС1, БС2, БС4. В каждом развернулась упорная борьба. Болельщики активно поддерживали своих спортсменов.

В итоге наиболее успешными стали ребята, которые регулярно и упорно тренировались.

В группе оpen-класс первое место занял Владислав Зайцев, второе - Николай Крылов, третье - Андрей Скворцов.

В классах БС1, БС2, БС4 лучшей оказалась Алена Козина, вторым стал Денис Мусатов, а замкнула тройку лидеров София Венедиктова.

Победители и призеры турнира были награждены медалями и грамотами. Помимо этого, все участники соревнований получили памятные подарки.

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