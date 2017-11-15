Пензенское информационное агентство|18+|Среда|15 ноя 2017|19:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  71.17  |  $  60.25
 

Общество | В День призывника пензенских новобранцев проводили на службу

15.11.2017|14:55
Печать

В России 15 ноября отмечается День призывника, но для парней в военной форме этот праздник завершился, не успев начаться. На торжественном построении на плацу областного сборного пункта объявили, что каждому из них присвоено звание рядового. Отныне 84 новобранца в армии. Прозвучали слова тех, кто давно снял солдатские погоны.

«Человек, который сейчас выступает перед вами, 38 лет отдал службе Родине. Я прослужил в разных структурах, прошел, наверное, все, кроме военно-морского флота, и скажу, что там не страшно, там здорово. И если вы поставите себе цель стать мужиком, то вы станете», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

«Желаю вам нелегкой службы, потому что только в нелегкой, трудной службе мужчина становится мужчиной. Когда он проходит через тяготы и лишения, только тогда закаляется его характер, он становится настоящим воином, настоящим мужчиной, защитником нашего Отечества», - подчеркнул председатель региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Владимир Холзинев.

Для поднятия боевого духа вниманию новоиспеченных рядовых и их родителей было представлено экстремальное силовое шоу от Росгвардии.

Торжественные проводы завершились маршем, хотя стиль движения воинов пока еще больше напоминает прогулку по Московской, чем строевой шаг.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!