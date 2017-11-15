15.11.2017 | 14:55

В России 15 ноября отмечается День призывника, но для парней в военной форме этот праздник завершился, не успев начаться. На торжественном построении на плацу областного сборного пункта объявили, что каждому из них присвоено звание рядового. Отныне 84 новобранца в армии. Прозвучали слова тех, кто давно снял солдатские погоны.

«Человек, который сейчас выступает перед вами, 38 лет отдал службе Родине. Я прослужил в разных структурах, прошел, наверное, все, кроме военно-морского флота, и скажу, что там не страшно, там здорово. И если вы поставите себе цель стать мужиком, то вы станете», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

«Желаю вам нелегкой службы, потому что только в нелегкой, трудной службе мужчина становится мужчиной. Когда он проходит через тяготы и лишения, только тогда закаляется его характер, он становится настоящим воином, настоящим мужчиной, защитником нашего Отечества», - подчеркнул председатель региональной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Владимир Холзинев.

Для поднятия боевого духа вниманию новоиспеченных рядовых и их родителей было представлено экстремальное силовое шоу от Росгвардии.

Торжественные проводы завершились маршем, хотя стиль движения воинов пока еще больше напоминает прогулку по Московской, чем строевой шаг.