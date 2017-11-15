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Общество | Порядок платы за детсад для многодетных семей будет пересмотрен

15.11.2017|09:14
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Во вторник, 14 ноября, на личном приеме, который провел в Пачелмском районе губернатор Иван Белозерцев, к нему обратилась местная жительница Юлия Барышева.

Она рассказала, что воспитывает шестерых детей, трое из которых учатся в школе, а один посещает детский сад.

Женщина обратилась с просьбой пересмотреть механизм компенсации за ребенка-детсадовца: семье сложно сначала вносить все 100% оплаты за дошкольное учреждение, а затем ждать возврата 70% от этой суммы, который производится раз в квартал.

Многодетная мама поинтересовалась, нельзя ли изыскать возможность сразу просто оплачивать 30% от стоимости посещения ребенком детского сада.

«Глава областной исполнительной власти поручил проработать вопрос - на региональном уровне найти решение по пересмотру порядка оплаты за детсады для многодетных семей», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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