15.11.2017 | 16:01

Учреждения здравоохранения присоединились к акции «Сообщи, где торгуют смертью». Специалисты принимают звонки по телефону доверия от тех, кто нуждается в профессиональной помощи. Позвонив по номеру 45-31-09, можно проконсультироваться по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

Врачи отмечают, что в настоящее время психотропные вещества стали гораздо более агрессивными, поэтому, заметив у своих знакомых или родных первые признаки заболевания, нужно обращаться к докторам немедленно.

«Очень часто употребление таких веществ приводит к отравлению и попаданию пациента сразу в отделение токсикологии. Помимо этого, формируется шизофреноподобный дефект: человек очень быстро десоциализируется, то есть выпадает из общества, теряет работу, начинает утрачивать семью», - подчеркнул заведующий отделением областной наркологической больницы Илья Лан.

Позвонить по телефону доверия можно в будние дни с 9:00 до 18:00, а также в выходные с 9:00 до 14:00. Акция продлится до 24 ноября.