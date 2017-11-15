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Общество | Пензенские медики консультируют население по вопросам наркозависимости

15.11.2017|16:01
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Учреждения здравоохранения присоединились к акции «Сообщи, где торгуют смертью». Специалисты принимают звонки по телефону доверия от тех, кто нуждается в профессиональной помощи. Позвонив по номеру 45-31-09, можно проконсультироваться по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых.

Врачи отмечают, что в настоящее время психотропные вещества стали гораздо более агрессивными, поэтому, заметив у своих знакомых или родных первые признаки заболевания, нужно обращаться к докторам немедленно.

«Очень часто употребление таких веществ приводит к отравлению и попаданию пациента сразу в отделение токсикологии. Помимо этого, формируется шизофреноподобный дефект: человек очень быстро десоциализируется, то есть выпадает из общества, теряет работу, начинает утрачивать семью», - подчеркнул заведующий отделением областной наркологической больницы Илья Лан.

Позвонить по телефону доверия можно в будние дни с 9:00 до 18:00, а также в выходные с 9:00 до 14:00. Акция продлится до 24 ноября.

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Гость|15.11.2017 19:16|

А покажите мне хоть одного вылеченного наркомана или алкоголика! Таки нету таких, и быть не может! Хватит бюджет пилить!

Имя: Гость
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