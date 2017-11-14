14.11.2017 | 14:41

В Пензенской области будут судить бывшего судебного пристава, который обвиняется в присвоении денег.

Должностное преступление было выявлено сотрудниками отдела противодействия коррупции УФССП России по Пензенской области и регионального УФСБ России.

«В ходе проверки квитанционных книжек судебных приставов-исполнителей в одном из районных отделов были обнаружены нарушения. Недостоверные данные о принятых денежных средствах от должников вносил судебный пристав в корешок квитанции», - сообщили в пресс-службе управления ФССП.

Результатом этих действий стало присвоение неучтенных десяти тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.