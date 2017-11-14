Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|14 ноя 2017|15:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+8oC
Завтра | Снег |
  69.68  |  $  59.62
 

Общество | В Пензенской области пристав обвиняется в присвоении 10 000 рублей

14.11.2017|14:41
Печать

В Пензенской области будут судить бывшего судебного пристава, который обвиняется в присвоении денег.

Должностное преступление было выявлено сотрудниками отдела противодействия коррупции УФССП России по Пензенской области и регионального УФСБ России.

«В ходе проверки квитанционных книжек судебных приставов-исполнителей в одном из районных отделов были обнаружены нарушения. Недостоверные данные о принятых денежных средствах от должников вносил судебный пристав в корешок квитанции», - сообщили в пресс-службе управления ФССП.

Результатом этих действий стало присвоение неучтенных десяти тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

0
0
0
0
 
Гость|14.11.2017 14:53|

а потому что зарплата у приставов мизерная. это вам не руководителя отдела ск на транспорте, вместе с адвокатом взявшие 500 тыров за "решение вопроса".

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!