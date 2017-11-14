В Пензенской области будут судить бывшего судебного пристава, который обвиняется в присвоении денег.
Должностное преступление было выявлено сотрудниками отдела противодействия коррупции УФССП России по Пензенской области и регионального УФСБ России.
«В ходе проверки квитанционных книжек судебных приставов-исполнителей в одном из районных отделов были обнаружены нарушения. Недостоверные данные о принятых денежных средствах от должников вносил судебный пристав в корешок квитанции», - сообщили в пресс-службе управления ФССП.
Результатом этих действий стало присвоение неучтенных десяти тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
а потому что зарплата у приставов мизерная. это вам не руководителя отдела ск на транспорте, вместе с адвокатом взявшие 500 тыров за "решение вопроса".