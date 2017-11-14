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Общество | В Пензенской области на трассе Р208 отремонтировали два моста

14.11.2017|10:03
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На федеральной трассе Р208 Тамбов - Пенза отремонтировали два моста. Один из них - через реку Атмис - расположен около села Ключище Каменского района.

На объекте протяженностью 58 погонных метров заменили полотно, выполнили деформацию швов и гидроизоляцию, устроили очистные сооружения, организовали систему водоотвода с проезжей части, отремонтировали сопряжение с насыпью, конусы, балки и опоры моста.

«Аналогичный комплекс работ выполнен на левом и правом путепроводах через федеральную трассу Р158 Нижний Новгород - Саратов. Сооружения расположены на 267-м километре автодороги Р208 Тамбов - Пенза около села Константиновка Пензенского района», - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Кроме того, на обоих объектах заменили барьерное и перильное ограждения, лестничные сходы.

Источник — Фото пресс-службы ФКУ «Поволжуправтодор»
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Гость|14.11.2017 10:33|

На следующий год снова часть разберут и доремонтируют. Обычно так везде делают. Сразу не получается хорошо сделать.

Имя: Гость
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