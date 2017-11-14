14.11.2017 | 09:12

Всех пензенских школьников обеспечат световозвращающими элементами. Такое поручение рабочей группе дал глава городской администрации Виктор Кувайцев на совещании по вопросу предупреждения ДТП с участием детей, которое состоялось в понедельник, 13 ноября.

По данным управления образования, на сегодняшний день специальные нашивки на одежде, рюкзаках имеют около 74% несовершеннолетних. Мэр подчеркнул, что необходимо найти возможность выдать такие элементы оставшимся 26% детей.

«Чтобы избежать несчастных случаев, надо, чтобы 100% школьников имели при себе предметы со световозвращающими элементами. Их ношение детьми в темное время суток является обязательной нормой правил дорожного движения, а не рекомендательной», - отметил Виктор Кувайцев.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на правоохранительные органы, за 10 месяцев текущего года в Пензе количество аварий с участием детей увеличилось на 26%.

«Из 59 происшествий 26 ДТП зарегистрировано в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, 9 происшествий на регулируемом, 12 ДТП на внутридворовой и прилегающих территориях и 12 вне зоны пешеходного перехода», - уточнили в пресс-службе.