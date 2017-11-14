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Общество | В Пензе всех школьников обеспечат световозвращающими элементами

14.11.2017|09:12
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Всех пензенских школьников обеспечат световозвращающими элементами. Такое поручение рабочей группе дал глава городской администрации Виктор Кувайцев на совещании по вопросу предупреждения ДТП с участием детей, которое состоялось в понедельник, 13 ноября.

По данным управления образования, на сегодняшний день специальные нашивки на одежде, рюкзаках имеют около 74% несовершеннолетних. Мэр подчеркнул, что необходимо найти возможность выдать такие элементы оставшимся 26% детей.

«Чтобы избежать несчастных случаев, надо, чтобы 100% школьников имели при себе предметы со световозвращающими элементами. Их ношение детьми в темное время суток является обязательной нормой правил дорожного движения, а не рекомендательной», - отметил Виктор Кувайцев.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на правоохранительные органы, за 10 месяцев текущего года в Пензе количество аварий с участием детей увеличилось на 26%.

«Из 59 происшествий 26 ДТП зарегистрировано в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, 9 происшествий на регулируемом, 12 ДТП на внутридворовой и прилегающих территориях и 12 вне зоны пешеходного перехода», - уточнили в пресс-службе.

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Гость|14.11.2017 09:36|

Может пора заняться хамлом на дорогах, а не бантики раздавать?

Гость|14.11.2017 09:49|

penzainform.ru писал(a):

«Чтобы избежать несчастных случаев, надо, чтобы 100% школьников имели при себе предметы со световозвращающими элементами. Их ношение детьми в темное время суток является обязательной нормой правил дорожного движения, а не рекомендательной», - отметил Виктор Кувайцев.
По правилам ношение фликера было обязательно вне населённых пунктов в тёмное время суток (и при недостаточной видимости). Поменялось чего? Или наоборот всё на свои места стало?

Гость|14.11.2017 09:50|

penzainform.ru писал(a):

По данным управления образования, на сегодняшний день специальные нашивки на одежде, рюкзаках имеют около 74% несовершеннолетних.
А они-то откуда такие данные взяли? С потолка или у входа в школу стояли смотрели-анализировали? А почему не 86%?

penzainform.ru писал(a):

Мэр подчеркнул, что необходимо найти возможность выдать такие элементы оставшимся 26% детей.
Случайно подумалось что делом решили заняться и выдать всем, чтобы гарантированно было, ан нет как обычно показуха.

Хотя с паршивой овцы...

Гость|14.11.2017 09:55|

penzainform.ru писал(a):

надо, чтобы 100% школьников имели при себе предметы со световозвращающими элементами. Их ношение детьми в темное время суток является обязательной нормой правил дорожного движения, а не рекомендательной», - отметил Виктор Кувайцев.
... вне населенных пунктов (а у нас как-бэ чуть ли не все окрестные поля-леса входят теперь в черту города).

Гость|14.11.2017 10:00|

Как всегда, отсутствие причинно-следственной связи в решениях чиновников.

Гость|14.11.2017 10:07|

Засуетились, освещение по утрам отключают в 06.30, не только дети страдать будут, встречка осветила и вставай

Гость|14.11.2017 10:33|

penzainform.ru писал(a):

По данным управления образования, на сегодняшний день специальные нашивки на одежде, рюкзаках имеют около 74% несовершеннолетних

А они-то откуда такие данные взяли? С потолка или у входа в школу стояли смотрели-анализировали? А почему не 86%?

Стояли по вечерам во дворах, отлавливали школьников и обсвечивали одежду фонариком в поисках светоотражающих элементов, так и узнали, чего непонятного, все вам разжевать надо

Гость|14.11.2017 10:34|

Витёк-молоток

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