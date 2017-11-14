Прокуратура Октябрьского района г. Пензы выявила многочисленные нарушения в организации пропускного режима на стадионе ФК «Зенит» при проверке антитеррористической защищенности объекта с массовым пребыванием людей.
Мероприятия проводились по поручению прокуратуры области.
«Руководителю охранной организации внесено представление об устранении нарушений требований законодательства, которое находится на рассмотрении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.
Реконструируемый спорткомплекс «Зенит» в 2018 году может стать тренировочной базой для одной из команд - участниц чемпионата мира по футболу. 28 июля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на совещании в правительстве области сообщал, что на стадионе для обеспечения безопасности установят 98 камер видеонаблюдения: на спортивной площадке - 56, в административно-бытовом здании - 29, на КПП № 1 - 8, на КПП № 2 - 5.
Кроме того, планировались монтаж охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом в административно-бытовом здании, а также систем охраны периметра и оповещения и управления эвакуацией.
ну других проблем то в городе нет!
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