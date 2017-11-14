14.11.2017 | 11:21

Прокуратура Октябрьского района г. Пензы выявила многочисленные нарушения в организации пропускного режима на стадионе ФК «Зенит» при проверке антитеррористической защищенности объекта с массовым пребыванием людей.

Мероприятия проводились по поручению прокуратуры области.

«Руководителю охранной организации внесено представление об устранении нарушений требований законодательства, которое находится на рассмотрении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Реконструируемый спорткомплекс «Зенит» в 2018 году может стать тренировочной базой для одной из команд - участниц чемпионата мира по футболу. 28 июля глава администрации Пензы Виктор Кувайцев на совещании в правительстве области сообщал, что на стадионе для обеспечения безопасности установят 98 камер видеонаблюдения: на спортивной площадке - 56, в административно-бытовом здании - 29, на КПП № 1 - 8, на КПП № 2 - 5.

Кроме того, планировались монтаж охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом в административно-бытовом здании, а также систем охраны периметра и оповещения и управления эвакуацией.