14.11.2017 | 17:27

В одном из торговых комплексов во Всемирный день борьбы с диабетом специалисты Пензенского областного центра медицинской профилактики провели прием граждан. Желающих измерить артериальное давление, уровень сахара в крови, проконсультироваться с врачом-эндокринологом без предварительной записи оказалось довольно много.

«Основная цель нашей информационно-профилактической акции - повысить уровень знания населения о том, что факторы риска, которые приводят к развитию диабета, зависят от нашего с вами образа жизни», - отметила заместитель главного врача областного центра медицинской профилактики Ирина Пузракова.

«Диабет был у моей мамы, сейчас ее уже нет. Я, конечно, слышала, что это опасная болезнь. Диабетикам живется очень тяжело», - рассказала пензячка Антонина Петровна.

Зачастую заболевание выявляют во время диспансеризации. По последним официальным данным, в Пензенской области почти 45 тысяч жителей страдают сахарным диабетом, и число инсулинозависимых растет.

«Сейчас мы уже не говорим, что первым типом диабета страдают только пациенты до 35 лет. Второй тип может развиваться у детей и в 9, и в 10 лет. А все из-за неправильного образа жизни, питания, низкой физической активности. И на это надо обращать внимание именно родителям», - подчеркнула главный внештатный эндокринолог Минздрава Пензенской области Екатерина Князькина.

Врачи рассказали о том, какие сигналы организма должны насторожить человека и как распознать начало серьезного заболевания. А студенты медицинского колледжа раздали прохожим памятки.