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Общество | В Никольском районе оштрафовали директора фирмы, выдававшей кредиты

14.11.2017|14:57
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В Никольском районе ООО «Микрофинансовая организация «Никольск СпецКредит» признано нарушившим законодательство.

Фирма использовала в своем названии указание на право осуществления микрофинансовой деятельности, хотя не состояла в соответствующем государственном реестре.

«По результатам проверки в отношении директора ООО «МФО «Никольск СпецКредит» прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд вынес решение о наказании в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Фирма оплатила его и исключила из наименования словосочетание «микрофинансовая организация».

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