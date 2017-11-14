14.11.2017 | 14:57

В Никольском районе ООО «Микрофинансовая организация «Никольск СпецКредит» признано нарушившим законодательство.

Фирма использовала в своем названии указание на право осуществления микрофинансовой деятельности, хотя не состояла в соответствующем государственном реестре.

«По результатам проверки в отношении директора ООО «МФО «Никольск СпецКредит» прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд вынес решение о наказании в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Фирма оплатила его и исключила из наименования словосочетание «микрофинансовая организация».