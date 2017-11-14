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Общество | В никольской больнице почти трое суток не было холодной воды

14.11.2017|17:53
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В Никольском районе руководитель водоснабжающей организации МУП «Горводоканал» может быть оштрафован на 500 рублей.

Вопреки правилам предоставления коммунальных услуг потребителю и СНиП, в сентябре ресурсоснабжающее предприятие на 65 часов 55 минут отключило холодную воду в районной больнице.

«Прокуратурой района в адрес директора горводоканала внесено представление», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В отношении руководителя также возбуждено административное дело за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

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Гость|14.11.2017 18:56|

Не верю!!! Чтобы 3 дня не было воды? Не верю!!! Бондарь бы порвал этот горводоканал!

Гость|14.11.2017 19:04|

Хе! 500 рублей! Семечки... Если будете себя так вести - отключим на неделю, утки выносить упреете!

Имя: Гость
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