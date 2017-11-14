14.11.2017 | 17:53

В Никольском районе руководитель водоснабжающей организации МУП «Горводоканал» может быть оштрафован на 500 рублей.

Вопреки правилам предоставления коммунальных услуг потребителю и СНиП, в сентябре ресурсоснабжающее предприятие на 65 часов 55 минут отключило холодную воду в районной больнице.

«Прокуратурой района в адрес директора горводоканала внесено представление», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В отношении руководителя также возбуждено административное дело за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.