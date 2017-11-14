14.11.2017 | 14:09

Инструктор по физической культуре детского сада № 57 Маргарита Ежова стала лауреатом конкурса «Воспитатель года», который состоялся в Рязани.

В течение нескольких дней 75 человек из разных регионов боролись за звание лучшего. Участникам необходимо было провести мастер-класс и открытый урок с совершенно незнакомыми детьми.

Маргарита без труда за несколько минут смогла наладить контакт с малышами. Она попала в финальный тур, где ее ожидало самое сложное - публичная лекция и разговор с экспертом.

«Нам задавали вопросы, отвечать нужно было в прямом эфире, шла трансляция. Это очень большая ответственность, но я знала, что за моими плечами целый город, целая область. Все смотрели, волновались, поддерживали», - рассказала пензячка.

В этом мероприятии принимали участие воспитатели, инструкторы по физической культуре, логопеды, музыкальные руководители. В перерывах между испытаниями конкурсантки посещали музеи и театры. По словам Маргариты, организаторам удалось создать теплую атмосферу.

«Как таковой конкуренции не было: девочки переживали, друг друга поддерживали, мы все стали друзьями за эти дни. Все согласились с тем, что конкурсантка-победительница достойна награды и получила ее заслуженно», - добавила педагог.

По итогам конкурса победителем стала представительница Орловской области Дарья Курасова.