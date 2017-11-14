14.11.2017 | 14:54

В Пензе в рамках всероссийского конкурса «Послы Победы. Сталинград» объявлен набор волонтеров для обеспечения торжеств в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск на берегах Волги.

«Участниками мероприятия могут стать ребята в возрасте от 18 до 30 лет, представители молодежных общественных объединений и организаций, инициативных добровольческих групп. Заявки принимаются на официальном сайте волонтерыпобеды.рф до 25 ноября», - рассказал заместитель начальника управления министерства образования области Александр Бочкарев.

«Также участнику будет необходимо написать информационное послание на своей личной странице в социальной сети в Интернете. Именно это сообщение на тему «Почему я должен стать послом Победы в Сталинграде» будет оценено центральным штабом и оргкомитетом конкурса», - добавила руководитель регионального отделения общественного движения «Волонтеры Победы» Ксения Лексина.

По итогам конкурса 2 февраля 2018 года в Волгограде соберутся 200 лучших добровольцев страны для волонтерского сопровождения мероприятий, посвященных празднованию Победы в Сталинградской битве.