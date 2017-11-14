Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|14 ноя 2017|10:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+8oC
Завтра | Снег |
  68.92  |  $  59.18
 

Общество | Экс-директор главного парка Пензы одобрил проект воссоздания планетария

14.11.2017|09:39
Печать

В понедельник, 13 ноября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев встретился с почетным гражданином города Иваном Балалаевым, более 30 лет проработавшим директором ЦПКиО им. В. Г. Белинского.

Встреча проходила дома у Ивана Дмитриевича за чашкой чая. Виктор Кувайцев показал проект реконструкции сооружения.

«Новый планетарий станет научно-познавательным центром, оснащенным современным оборудованием. При этом элементы нынешнего здания: деревянная обшивка, колонны входной группы, раскладка окон - будут сохранены», - пояснил Виктор Кувайцев.

Мэр сообщил, что уже разработана концепция реконструкции, выделены средства на межевание, проектно-сметную документацию и инженерно-геодезические изыскания.

«Проект Ивану Дмитриевичу понравился. Он высказал ряд замечаний и выразил надежду, что ему удастся принять участие в открытии обновленного планетария», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

0
0
0
0
 
Гость|14.11.2017 09:57|

а жрецы одобрили?

Или построят за счет бюджета и им подарят?

Гость|14.11.2017 10:09|

Ресторан - "Планетарий"! А что, звучит.

Гость|14.11.2017 10:23|

Может цирк сначала достроите?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!