14.11.2017 | 09:39

В понедельник, 13 ноября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев встретился с почетным гражданином города Иваном Балалаевым, более 30 лет проработавшим директором ЦПКиО им. В. Г. Белинского.

Встреча проходила дома у Ивана Дмитриевича за чашкой чая. Виктор Кувайцев показал проект реконструкции сооружения.

«Новый планетарий станет научно-познавательным центром, оснащенным современным оборудованием. При этом элементы нынешнего здания: деревянная обшивка, колонны входной группы, раскладка окон - будут сохранены», - пояснил Виктор Кувайцев.

Мэр сообщил, что уже разработана концепция реконструкции, выделены средства на межевание, проектно-сметную документацию и инженерно-геодезические изыскания.

«Проект Ивану Дмитриевичу понравился. Он высказал ряд замечаний и выразил надежду, что ему удастся принять участие в открытии обновленного планетария», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.