13.11.2017 | 17:10

Житель подмосковного города Электростали Михаил Борматков поблагодарил начальника Управления МВД России по Пензенской области Юрия Рузляева за работу участкового уполномоченного отдела полиции № 2.

Автор письма пояснил, что его престарелая мама живет в Пензе на проспекте Победы. Ее беспокоило антиобщественное поведение некоторых компаний, собиравшихся возле дома, и она обратилась за помощью к участковому Денису Зубареву.

Он внимательно выслушал женщину, оставил номер своего мобильного телефона и сказал, что будет каждый вечер приезжать к ее дому.

«В течение двух недель он навел порядок, и все жители дома были в восторге, что такой молодой, а так профессионально исправил ситуацию», - указал Михаил Борматков в письме.

Мужчина от своего лица и от лица своей матери поблагодарил Юрия Рузляева за ответственных, порядочных и исполнительных сотрудников.