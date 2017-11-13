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Общество | Житель Подмосковья отметил профессионализм участкового из Пензы

13.11.2017|17:10
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Житель подмосковного города Электростали Михаил Борматков поблагодарил начальника Управления МВД России по Пензенской области Юрия Рузляева за работу участкового уполномоченного отдела полиции № 2.

Автор письма пояснил, что его престарелая мама живет в Пензе на проспекте Победы. Ее беспокоило антиобщественное поведение некоторых компаний, собиравшихся возле дома, и она обратилась за помощью к участковому Денису Зубареву.

Он внимательно выслушал женщину, оставил номер своего мобильного телефона и сказал, что будет каждый вечер приезжать к ее дому.

«В течение двух недель он навел порядок, и все жители дома были в восторге, что такой молодой, а так профессионально исправил ситуацию», - указал Михаил Борматков в письме.

Мужчина от своего лица и от лица своей матери поблагодарил Юрия Рузляева за ответственных, порядочных и исполнительных сотрудников.

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Гость|13.11.2017 17:28|

Молодец! Если бы еще каждый участковый так относился к своим обязанностям, то в городе было бы поспокойней и чище.

Гость|13.11.2017 17:52|

Я бы тоже, пользуясь случаем, хотела поблагодарить участкового "пункта полиции №7" за бдительность. У меня, конечно, дух перехватило, когда он позвонил и спросил "являюсь ли я мамой такой-то девочки?" Но тут же заверил, что поводов беспокоиться нет, просто моя дочь оставила без присмотра велосипед в подъезде жилого дома и порекомендовал мне провести беседу с ребенком о возможной краже. Участковый проявил бдительность, поговорил с ребенком сам, пошутил с ней.. Здорово! Пусть это, в какой-то степени, и его работа, но ведь приятно! Наша полиция делает свою работу, нас бережет, предостерегает!!!

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