13.11.2017 | 10:05

В понедельник, 13 ноября, в Пензенской области началось проведение второго этапа межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2017», который продлится до 22 ноября. Об этом ИА «ПензаИнформ сообщила пресс-секретарь регионального ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова.

Основная задача - выявление несовершеннолетних правонарушителей, а также информирование населения о вреде наркотиков и ответственности за их незаконный оборот.

Стражи порядка будут устраивать рейды в жилом секторе, на вокзалах, станциях, платформах, перегонах, а также в аэропорту для выявления подростков, находящихся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, и граждан, которые вовлекают молодежь в совершение нарушений и преступлений.

Профилактические беседы пройдут и с родителями подростков: участники рейдов разъяснят им последствия неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Первый этап акции проходил в Сурском крае с 17 по 26 апреля.

«Употребление несовершеннолетними наркотических средств стало одной из самых актуальных проблем общества. Борьба с этим явлением - приоритетное направление в работе подразделений по делам несовершеннолетних в системе правоохранительных органов», - комментирует проведение операции начальник отделения по делам несовершеннолетних Пензенского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Алексей Линяев.

«Каждый, кому станет известно о фактах незаконного сбыта, хранения и употребления наркотиков, может сообщить об этом по телефону горячей линии 8-(8412) 59-10-10. Звонки принимаются круглосуточно. Анонимность гарантируется. Каждое сообщение будет проверено», - обращается к населению пресс-служба УМВД России по Пензенской области.