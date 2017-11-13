Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|13 ноя 2017|11:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Ливень |
0oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  68.98  |  $  59.28
 

Общество | В Пензенской области стартовал второй этап операции «Дети России»

13.11.2017|10:05
Печать

В понедельник, 13 ноября, в Пензенской области началось проведение второго этапа межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2017», который продлится до 22 ноября. Об этом ИА «ПензаИнформ сообщила пресс-секретарь регионального ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова.

Основная задача - выявление несовершеннолетних правонарушителей, а также информирование населения о вреде наркотиков и ответственности за их незаконный оборот.

Стражи порядка будут устраивать рейды в жилом секторе, на вокзалах, станциях, платформах, перегонах, а также в аэропорту для выявления подростков, находящихся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, и граждан, которые вовлекают молодежь в совершение нарушений и преступлений.

Профилактические беседы пройдут и с родителями подростков: участники рейдов разъяснят им последствия неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Первый этап акции проходил в Сурском крае с 17 по 26 апреля.

«Употребление несовершеннолетними наркотических средств стало одной из самых актуальных проблем общества. Борьба с этим явлением - приоритетное направление в работе подразделений по делам несовершеннолетних в системе правоохранительных органов», - комментирует проведение операции начальник отделения по делам несовершеннолетних Пензенского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Алексей Линяев.

«Каждый, кому станет известно о фактах незаконного сбыта, хранения и употребления наркотиков, может сообщить об этом по телефону горячей линии 8-(8412) 59-10-10. Звонки принимаются круглосуточно. Анонимность гарантируется. Каждое сообщение будет проверено», - обращается к населению пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!