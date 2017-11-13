13.11.2017 | 16:33

В Городищенском районе вынесен приговор 32-летнему экс-полицейскому, который признан виновным в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и использовании своих полномочий вопреки интересам службы.

Мужчина занимал должность инспектора направления лицензионно-разрешительной работы районного отдела полиции и был наделен распорядительными полномочиями в отношении граждан, имеющих в пользовании оружие.

«В течение 2014-2016 гг. он совершил незаконное приобретение и хранение сданного гражданами огнестрельного оружия (газовых пистолетов, охотничьих ружей, карабинов), боеприпасов и взрывчатых веществ (тротиловых шашек). Полученное преступным путем оружие в количестве более 30 единиц, боеприпасы и взрывчатые вещества гражданин незаконно хранил в своем доме, рабочем кабинете и личном автомобиле», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В октябре 2013 года полицейский похитил сданное на хранение в отдел одноствольное самозарядное охотничье ружье 12-го калибра модели МЦ 21-12. Затем он продал оружие знакомому за 5 000 рублей и оформил на него незаконное разрешение на хранение и ношение.

Суд приговорил экс-полицейского к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.