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Общество | В Пензенской области полицейский похитил 30 единиц сданного оружия

13.11.2017|16:33
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В Городищенском районе вынесен приговор 32-летнему экс-полицейскому, который признан виновным в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и использовании своих полномочий вопреки интересам службы.

Мужчина занимал должность инспектора направления лицензионно-разрешительной работы районного отдела полиции и был наделен распорядительными полномочиями в отношении граждан, имеющих в пользовании оружие.

«В течение 2014-2016 гг. он совершил незаконное приобретение и хранение сданного гражданами огнестрельного оружия (газовых пистолетов, охотничьих ружей, карабинов), боеприпасов и взрывчатых веществ (тротиловых шашек). Полученное преступным путем оружие в количестве более 30 единиц, боеприпасы и взрывчатые вещества гражданин незаконно хранил в своем доме, рабочем кабинете и личном автомобиле», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В октябре 2013 года полицейский похитил сданное на хранение в отдел одноствольное самозарядное охотничье ружье 12-го калибра модели МЦ 21-12. Затем он продал оружие знакомому за 5 000 рублей и оформил на него незаконное разрешение на хранение и ношение.

Суд приговорил экс-полицейского к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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Гость|13.11.2017 17:13|

penzainform.ru писал(a):

Затем он продал оружие знакомому за 5 000
Если граждане скупают похищенное барахло у сотрудника полиции,значит доверие к полиции не потеряно!

Гость|13.11.2017 17:16|

Как были ментами,так ими и остались.

Имя: Гость
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