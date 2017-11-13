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Общество | В Пензе разработали туристический маршрут с сурдопереводом

13.11.2017|10:43
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Люди с ограничениями по слуху познакомятся с Пензой благодаря специальному туристическому маршруту. Его разработало управление культуры города совместно с региональным отделением Всероссийского общества глухих.

С инициативой создать такой проект выступили активные жители областного центра.

Туристический маршрут «Тематические скверы и площади Пензы – путешествие сквозь время» включает видеоролики с сурдопереводом, записанные артистами театра жестовой песни «Образ» Петром Малышевым и Розой Кошелевой.

Найти материалы можно в интернет-приложении izi.Travel и на сайте управления культуры.

«Следующая серия видеороликов будет посвящена историческому центру Пензы. Главная цель проекта – заявить о Пензе как о городе инклюзивного туризма и через общественные объединения людей с ограничениями по слуху пригласить в Пензу гостей из других городов России и мира», - сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Для иностранных туристов информацию о достопримечательностях Пензы перевели на французский и английский языки.

Также в управлении культуры планируют ввести профессиональную подготовку гидов с ограничениями по слуху. Переговоры о сотрудничестве ведутся с санкт-петербургским образовательным центром «Языки без границ».

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