13.11.2017 | 10:43

Люди с ограничениями по слуху познакомятся с Пензой благодаря специальному туристическому маршруту. Его разработало управление культуры города совместно с региональным отделением Всероссийского общества глухих.

С инициативой создать такой проект выступили активные жители областного центра.

Туристический маршрут «Тематические скверы и площади Пензы – путешествие сквозь время» включает видеоролики с сурдопереводом, записанные артистами театра жестовой песни «Образ» Петром Малышевым и Розой Кошелевой.

Найти материалы можно в интернет-приложении izi.Travel и на сайте управления культуры.

«Следующая серия видеороликов будет посвящена историческому центру Пензы. Главная цель проекта – заявить о Пензе как о городе инклюзивного туризма и через общественные объединения людей с ограничениями по слуху пригласить в Пензу гостей из других городов России и мира», - сообщили в пресс-службе администрации областного центра.

Для иностранных туристов информацию о достопримечательностях Пензы перевели на французский и английский языки.

Также в управлении культуры планируют ввести профессиональную подготовку гидов с ограничениями по слуху. Переговоры о сотрудничестве ведутся с санкт-петербургским образовательным центром «Языки без границ».