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Общество | Певец Тимофей Николаев рассказал о жизни в Городе Спутнике

13.11.2017|17:30
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Героем очередного выпуска передачи «Город Спутник в лицах» стал телеведущий и певец Тимофей Николаев. Он рассказал о том, как стал убежденным спутниковцем, обсудил с ведущим Павлом Прохоренковым недочеты, которые заметил, когда переехал в микрорайон, и поделился своими впечатлениями от жизни в Спутнике.

Когда встал вопрос об улучшении жилищных условий, Тимофей начал изучать существующие варианты в разных районах города. У него было несколько критериев: парковочные места, инфраструктура и цена.

Певец живет в центре Спутника уже четвертый год и отмечает, что в микрорайоне ему очень нравится сочетание урбанистики и пейзажей. Говорит, что по вечерам с удовольствием гуляет по набережной со своей шестилетней дочерью и поет с ней песни.

Тимофей Николаев рассказал, что иногда возникают проблемы с парковкой под окнами. Их можно решить: ставить машину на платную стоянку, которая обустроена напротив дома, но, как признался певец, ему не хочется тратить время на то, чтобы переходить дорогу.

В целом Тимофей Николаев высоко оценил Спутник. Он подчеркнул, что не жалеет о сделанном выборе и доволен жизнью в микрорайоне, где гармонично сочетаются красота природы и развитая инфраструктура.

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