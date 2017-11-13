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Общество | Эксперимент показал равнодушие пензенцев в День доброты

13.11.2017|18:07
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Во Всемирный день доброты, 13 ноября, журналисты 11 канала провели эксперимент на улицах Пензы, чтобы узнать, готовы ли горожане творить добрые дела. Молодой девушке дали в руки две огромные сумки и попросили прогуляться - в надежде, что сурские богатыри не пройдут мимо и помогут донести груз. Но красавице пришлось наматывать круги в одиночку, пока она сама не проявила инициативу.

Однако с подобным равнодушием прохожих другие пензенцы редко встречались.

«Кто-то принимает тяжелые сумки из общественного транспорта, кто-то, наоборот, помогает зайти, держит двери. Это, наверное, тот минимум хороших поступков, которые должен совершать каждый человек», - поделилась мнением одна из прохожих.

«В свое время не мог пройти мимо котят, брошенных на улице. Собрал аж девять штук, все выросли и прекрасно прижились», - рассказал другой житель Пензы.

«Мне не хватало нескольких рублей в магазине, и за меня заплатил молодой человек», - отметила еще одна пензячка.

Кстати, ученые говорят, что делать добро полезно для здоровья, ведь когда люди совершают хорошие поступки, в их организме вырабатываются эндорфины, или «гормоны радости».

«Человек является прежде всего единственным выгодополучателем того, что он называет добром. На самом деле он испытывает определенные чувства, эмоции, которые попадают в унисон с теми ценностями, носителем которых он является», - прокомментировал кандидат психологических наук Всеволод Константинов.

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Гость|13.11.2017 19:07|

Если честно то на равнодушно на всё. Отстаньте от людей .

Гость|13.11.2017 19:08|

Вообще пофиг на вас и ваши экскременты.

Гость|13.11.2017 19:10|

"Кто людям помогает, тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя", - пела известная мультгероиня. Это песня запала мне в душу с детства.

Гость|13.11.2017 19:11|

penzainform.ru писал(a):

Молодой девушке дали в руки две огромные сумки и попросили прогуляться - в надежде, что сурские богатыри не пройдут мимо и помогут донести груз.
Потом предъявят кражу продуктов или домогательства, щас попробуй помог кому. а потом не отмажешься.. как говорится, не одно доброе дело не остаётся безнаказанным..

Гость|13.11.2017 19:17|

Не делай добра не получиш и зла . 100% соответствует сказанному .

Гость|13.11.2017 19:20|

Гость писал(a):

"Кто людям помогает, тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя", - пела известная мультгероиня. Это песня запала мне в душу с детства.
Просто мелковата твоя душонка с рождения . Это гены .

Имя: Гость
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