13.11.2017 | 18:07

Во Всемирный день доброты, 13 ноября, журналисты 11 канала провели эксперимент на улицах Пензы, чтобы узнать, готовы ли горожане творить добрые дела. Молодой девушке дали в руки две огромные сумки и попросили прогуляться - в надежде, что сурские богатыри не пройдут мимо и помогут донести груз. Но красавице пришлось наматывать круги в одиночку, пока она сама не проявила инициативу.

Однако с подобным равнодушием прохожих другие пензенцы редко встречались.

«Кто-то принимает тяжелые сумки из общественного транспорта, кто-то, наоборот, помогает зайти, держит двери. Это, наверное, тот минимум хороших поступков, которые должен совершать каждый человек», - поделилась мнением одна из прохожих.

«В свое время не мог пройти мимо котят, брошенных на улице. Собрал аж девять штук, все выросли и прекрасно прижились», - рассказал другой житель Пензы.

«Мне не хватало нескольких рублей в магазине, и за меня заплатил молодой человек», - отметила еще одна пензячка.

Кстати, ученые говорят, что делать добро полезно для здоровья, ведь когда люди совершают хорошие поступки, в их организме вырабатываются эндорфины, или «гормоны радости».

«Человек является прежде всего единственным выгодополучателем того, что он называет добром. На самом деле он испытывает определенные чувства, эмоции, которые попадают в унисон с теми ценностями, носителем которых он является», - прокомментировал кандидат психологических наук Всеволод Константинов.