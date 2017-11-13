13.11.2017 | 13:18

Двор небольшой, а проблем в нем уместилось много. Жители дома № 25а на улице Пархоменко начали распутывать клубок жалоб с последнего происшествия - падения мертвого дерева.

«Время было где-то одиннадцатый час вечера. Я услышала странный звук, как вот иногда снежная лавина сползает с крыш, и грохот. Когда я подошла к окну, поначалу не поняла, что случилось. А потом посмотрела - дерево упало. До сих пор валяются остатки сухих сучьев», - поведала местная жительница Татьяна.

Потом приехали коммунальщики, которых люди год назад предупреждали о возможном обрушении, отпилили ствол до конца, посмотрели на близость к газовым коммуникациям двух других деревьев...

Кстати, ствол все-таки повредил изоляцию недавно отремонтированных труб отопления. Новая обмотка воздушных сетей и до происшествия развевалась на ветру. По словам местных жителей, в такое состояние она пришла во время неаккуратного сноса ветхой деревянной двухэтажки.

После демонтажа постройки появились дополнительные проблемы. Так, пройти к сараям невозможно, ведь территория попросту перепахана.

«Здесь обычно грязь. У нас велосипед ребенка стоит в сарае. Когда в садик идем, приходится оставлять вон там, а самой лезть через эти лужи», - рассказала и показала пензячка Ирина.

А на краю раскуроченного пустыря торчат очередные последствия сноса надворных построек.

«Этот мусор - старый туалет, его типа сломали. Но не убрали. Просто-напросто трактором сломали и все», - добавила Ирина.

Другая жительница обратила внимание на противоположную сторону расселенного участка, где поставили контейнеры, не подумав, как люди будут до них добираться.

«Вызывали департамент, представитель которого принимал площадку после сноса. Он нам пообещал, бабушки мои целый день прождали. Но вопрос так и не решился», - отметила Ирина.

Семен Иванович почти утратил надежду на положительные изменения. Он не один десяток лет ждет, когда старая площадка перед подъездом станет нормальной.

«Без галош не пройдешь здесь, впору сапоги обувай. И вся тропка, и на выходе болото», - пожаловался пенсионер.

В качестве мостков люди используют доски. Благоустройство - дело рук самих жильцов.