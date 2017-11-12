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Общество | В пензенских тюрьмах кормят лучше, чем в школах и детсадах

12.11.2017|11:23
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Хорошо кормит ребенка только мать. В этом убедилась прокуратура после проведенной проверки качества, безопасности и организации питания детей в образовательных учреждениях региона. Нарушений очень много. Не соблюдались нормы выдачи продуктов питания и готовых блюд.

«К примеру, в одной из школ Белинского района на завтрак масса порции каши составляла 100 г вместо положенных 150-200 г. Занижена была и масса порции гарнира в обед. В двух школах Башмаковского района фактическая выдача мяса составила 17,5 г вместо 77, мяса птицы - 14 г вместо 40. Фактическая выдача творога составила 5 г вместо 30», - сообщила помощник прокурора Пензенской области Екатерина Шабурова.

Дети недополучали молоко и свежие фрукты. Во многих районах области, в школах и детсадах нарушались требования к хранению продуктов, они подавались к столу с истекшим сроком годности и наличием запрещенных ингредиентов на основе растительных жиров.

«В Нижнеломовском, Пензенском, Наровчатском, Кузнецком, Колышлейском, Неверкинском, Лопатинском районах в цехах по приготовлению пищи и в обеденных залах выявлены грубые нарушения санитарного законодательства, начиная с использования посуды со сколами и трещинами, заканчивая нарушениями порядка мытья посуды и наличием бактерий группы кишечной палочки на смывах с рук работников пищеблоков», - добавила Екатерина Шабурова.

Некоторые родители, выказывая недовольство, говорят: «В тюрьме кормят лучше, чем в школе!»

«В системе уделяется очень серьезное внимание питанию осужденного. Не слукавлю, если скажу, что питание в наших учреждениях значительно превосходит даже питание в детских дошкольных и школьных заведениях», - отметил заместитель начальника УФСИН России по Пензенской области Александр Коробов.

Всего прокурорскими проверками выявлены нарушения в сфере организации питания в 182 образовательных организациях области. Внесены представления, возбуждено 33 дела об административных правонарушениях.

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Гость|12.11.2017 14:22|

penzainform.ru писал(a):

в одной из школ Белинского района
опять белинский отличился!!!

Мотовилов (гость)|12.11.2017 14:28|

Пороть обнаглевших ворюг.

Гость|12.11.2017 14:31|

А в тюрьме сейчас ужин… макароны дают...

Гость|12.11.2017 14:32|

penzainform.ru писал(a):

Хорошо кормит ребенка только мать.
Сильно сомневаюсь - сосиски, макароны, сдоба и полуфабрикаты-пельмени - это хорошее меню? Дети не едят рыбу, мясо, творожную запеканку, не пьют компоты потому, что не знают, что это съедобно!

Мотовилов (гость)|12.11.2017 14:32|

Гость писал(a):

А в тюрьме сейчас ужин… макароны дают...
И что? Я тоже макароны себе даю. Рестораны в прошлом.

Гость|12.11.2017 14:33|

Меня радуют такие новости.Верной дорогой идёте,товарищи.

Гость|12.11.2017 14:35|

Зато мы вперде планеты всей!

Гость|12.11.2017 14:35|

Гость писал(a):

Меня радуют такие новости.Верной дорогой идёте,товарищи.
Из-за бугра строчите? Вмешиваетесь в предстоящие выборы?

Имя: Гость
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