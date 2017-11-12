12.11.2017 | 12:29

В магазине-кулинарии «Пекарня «Хлебница», расположенном на проспекте Победы, выявили нарушения требований санитарного законодательства при размещении производственного цеха малой мощности по изготовлению хлебобулочных изделий.

Обнаружено, что в организации имеется только один вход-выход с фасада жилого дома, который используется как для входа посетителей, так и для загрузки сырья.

«Горячий цех является проходным, через дверной проем осуществляется пронос сырья», - уточнили в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области.

Кроме того, в магазине отсутствует санузел для посетителей с раковиной для мытья рук, так что в итоге набор помещений был признан недостаточным.

Ленинский районный суд признал ООО «Пекарея-Пенза» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде приостановления деятельности производственного цеха на срок 30 суток.

Аналогичный случай рассматривался Первомайским районным судом: из-за ряда нарушений деятельность магазина-кулинарии «Пекарня «Хлебница», располагающегося на улице Кижеватова, была приостановлена на 90 суток.