11.11.2017 | 18:21

Участники семинара с помощью тренера сборной России по карпфишингу Артема Колесникова разобрали, как и на что поймать карпа. Увлекающиеся рыбалкой свернули снасти в межсезонье и занялись теорией рыбной ловли. Послушать мастера своего дела приехали и из других городов - Ульяновска, Самары и Казани.

«Колесников - интересный лектор, дает очень много полезных советов, в том числе начинающим карпятникам и спортсменам. Мы в дальнейшем планируем заняться таким видом спорта, как карпфишинг», - отметил участник семинара из Самары Александр Корниенко.

У карпятников, а именно так называют себя эти мужчины и женщины, одержимые поимкой рыбы своей мечты, особая философия. Они ловят, взвешивают и выпускают мирных обитателей прудовых глубин не только на соревнованиях, но и на обычной рыбалке. Возвращаются без хвоста и чешуи, зато с фотографиями.

«Я ем рыбу, но карпа не ем принципиально. Оно же вернется потом! Сегодня ты его съел, а завтра он не будет у тебя клевать на соревнованиях», - рассказал Артем Колесников.

«Очень сильная рыба, не глупая, хотя это мнение спорное, потому как это всего лишь рыба. Не готов утверждать, что эта рыба обладает интеллектом, но что-то такое в ней есть», - поделился наблюдениями участник семинара из Казани Максим Сивец.