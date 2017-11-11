11.11.2017 | 15:21

В Пензе московский специалист провел открытый урок для тех, кто страдает псориатическим полиартритом. В областной больнице имени Бурденко открылась школа для пациентов. Речь шла о заболевании суставов, которое связано еще и с кожными недугами.

«Когда мы говорим о псориатическом артрите, о псориазе, мы понимаем, что это ведь не только проблемы кожи и суставов, это проблемы, которые касаются и других органов и систем человека. Но самое важное то, что это проблема социального характера», - рассказала сотрудник НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой Татьяна Коротаева.

В зале присутствовали в основном люди трудоспособного возраста, ведь именно они чаще всего подвержены этому заболеванию.

О причинах возникновения этой болезни до сих мало известно. Медики рассказали о совокупности различных факторов (генетических, иммунологических) и воздействии внешней среды.

«Недомогание. Утром встаешь - скованность в течение трех - четырех часов. Если вечером не выпил обезболивающую таблетку - вообще беда», - рассказал одни из страдающих этим недугом.

Каждый год Сергей проходит курс лечения в стационаре ревматологического отделения областной больницы. Сейчас на диспансерном учете состоят около двухсот человек, и с каждым годом список пациентов увеличивается.

«Поэтому наша основная обязанность, как мы видим нашу миссию, - повысить раннюю диагностику заболевания», - добавила Татьяна Коротаева.

Пензенцев с выявленным заболеванием научили правильно питаться, грамотно принимать медицинские препараты, а также им рассказали о новых методах лечения псориатического полиартрита.