11.11.2017 | 11:33

Сотрудники Никольского лесхоза просят охотников, получивших разрешение на добычу лисицы, принять активное участие в отстреле этих животных.

«Охотникам, добывшим более 10 голов лисиц и имеющим подтверждение о добыче от ветстанции, представители лесхоза обязуются дать разрешение на отстрел кабана возрастом до 1 года», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

В 2017 году сотрудники Никольского лесхоза также стимулировали охотников. В итоге за сезон охоты образовались три бригады охотников, которые добыли в общей сложности 39 лисиц. За это каждая бригада получила разрешение на охоту на кабана.