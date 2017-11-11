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Общество | В Никольском районе охотникам на лис разрешат добыть кабана

11.11.2017|11:33
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Сотрудники Никольского лесхоза просят охотников, получивших разрешение на добычу лисицы, принять активное участие в отстреле этих животных.

«Охотникам, добывшим более 10 голов лисиц и имеющим подтверждение о добыче от ветстанции, представители лесхоза обязуются дать разрешение на отстрел кабана возрастом до 1 года», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

В 2017 году сотрудники Никольского лесхоза также стимулировали охотников. В итоге за сезон охоты образовались три бригады охотников, которые добыли в общей сложности 39 лисиц. За это каждая бригада получила разрешение на охоту на кабана.

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Гость|11.11.2017 12:45|

Маацы!

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